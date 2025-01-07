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Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака
Фахівці завершили аналіз «чорних скриньок» із літака Embraer
фото з відкритих джерел

Дані з самописців отримає казахське Агентство із розслідування авіаційних подій

Лабораторія військово-повітряних сил Бразилії надіслала казахстанським слідчим дані з бортових самописців, вилучених з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау. Про це повідомляє g1.

29 грудня влада Казахстану оголосила, що реєстратори відправлено до Бразилії (країни виробництва літака) на тлі звинувачень президента Азербайджану Ільгама Алієва в тому, що Росія намагається приховати причину трагедії. Скриньки прибули до Бразилії 1 січня, і наступного дня їх розпочали досліджувати.

Джерела ЗМІ повідомили, що у суботу, 4 січня, були завершені «вилучення, збір і перевірка даних, що містяться у двох самописцях».

Вилучені зі скриньок дані будуть передані казахському Агентству із розслідування авіаційних подій. Жодних подробиць про те, що містилося у записах, оприлюднено не було. У бразильському відомстві зазначили, що це відповідальність казахстанської сторони.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

Також Алієв під час зустрічі з родичами загиблих членів екіпажу заявив, що провина за авіакатастрофу літака в Актау лежить на представниках Російської Федерації.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: Бразилія Казахстан літак авіакатастрофа

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