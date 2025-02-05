Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих

Рятувальники у Вашингтоні дістали тіла всіх 67 загиблих під час авіакатастрофи

Рятувальники у Вашингтоні завершили операцію на річці Потомак, куди впали пасажирський літак і військовий гелікоптер в результаті авіакатастрофи, повідомляють представники екстрених служб, пише CNN. За їхніми даними, всього з води дістали 67 тіл.

«Об'єднане командування підтверджує вилучення 67 тіл жертв зіткнення повітряних суден», – зазначено у повідомленні. Процес ідентифікації завершено щодо 66 осіб. Особа ще однієї жертви встановлюється.

Минулого тижня у небі над американською столицею зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines та військовий гелікоптер Sikorsky H-60 ​​(Black Hawk). На борту лайнера перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, у гелікоптері – троє людей. Ніхто внаслідок авіатрощі не вижив.

До слова, аеропорт імені Рональда Рейгана на момент зіткнення пасажирського літака та військового гвинокрила був недоукомплектований диспетчерами.