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НАТО офіційно змінило Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил в Європі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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НАТО офіційно змінило Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил в Європі
Генеральний секретар привітав генерала Грінкевича, зазначивши, що він привносить багатий досвід на посаду SACEUR
фото: НАТО

НАТО вітає нового Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі: Генерал Алексус Грінкевич прийняв командування

Генерал Повітряних сил США Алексус Г. Грінкевич офіційно прийняв командування Об'єднаними силами з питань операцій (SACEUR) на урочистій церемонії у Верховному головнокомандуванні об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) у Монсі, Бельгія. Він змінив на цій посаді генерала Кріса Каволі з армії США, який обіймав її з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив досягнення генерала Каволі, зокрема його роботу з модернізації колективної оборони Альянсу та відповідь на триваюче повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Рютте подякував генералу Каволі за посилення присутності НАТО в Балтійському морі, спрямоване на стримування загроз проти критично важливої підводної інфраструктури, а також за розробку та створення нового командування НАТО в Німеччині, що посилює підтримку України. «Ви були видатним SACEUR, керуючи з честю та чесністю», – сказав пан Рютте.

Генеральний секретар привітав генерала Грінкевича, зазначивши, що він привносить багатий досвід на посаду SACEUR. Як колишній пілот-винищувач, генерал Грінкевич має «глибоке розуміння загроз, з якими ми стикаємося в повітрі та в інших сферах», – підкреслив пан Рютте. Крім того, як останній директор операцій Об’єднаного штабу, він має великий досвід реалізації військових та безпекових пріоритетів перед обличчям глобальних викликів. «Я знаю, що НАТО може розраховувати на вашу службу з такою ж непохитною рішучістю, як і ваші попередники», – підсумував Генеральний секретар.

Командування об'єднаних збройних сил НАТО з питань операцій відповідає за планування та виконання всіх операцій НАТО. Генерал Грінкевич є 21 Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Першим, хто обійняв цю посаду, був генерал Дуайт Д. Ейзенхауер, згодом 34-й президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Європейські союзники по НАТО розпочали непублічне приготування до того, як Альянс має вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті. Про це пише «Главком» із посиланням на Euractiv.

Європейські союзники переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих у Європі – а їх зараз близько 80 тис. – і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

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Теги: НАТО Європа

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