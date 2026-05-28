Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow

«Балтимор» – військовий аеродром у Радянському районі міста Воронеж

Сили оборонили вразили нафтопереробний завод «Туапсинський», програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ, об'єкти ППО та командні пункти противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У ніч на 27 травня підрозділами Сил оборони України було уражено нафтопереробний завод в Туапсе. Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються.

НПЗ «Туапсинський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Потужність переробки становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, зокрема для забезпечення збройних сил РФ.

«Підрозділи Повітряних сил ЗСУ з використанням ракет повітряного базування Storm Shadow уразили програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа (Воронезька обл., РФ), Таганрога (Ростовська обл., РФ) та Севастополя (ТОТ АР Крим)», – додається у повідомленні.

Крім того, Сили оборони України уразили командні пункти підрозділів окупантів у районах населених пунктів Цвітні Піски та Сорокине Луганської області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Сорокиному на Луганщині та виробництво БпЛА у районі Азовського Запорізької області.

Серед іншого, уражено радіолокаційну станцію «Небо-СВ» у районі Кам’янки та командно-штабну машину зі складу комплексу «Бук-М2» окупантів поблизу Кадіївки Луганської області.

Нагадаємо, 27 травня у російському Воронежі було атаковано аеродром/авіабазу ВПС РФ «Балтимор». На аеродромі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії оснащений літаками Су-34.

Також уночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.