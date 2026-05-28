У Нижньому Новгороді російська РЕБ направила дрон в обласний суд (відео)

У Нижньому Новгороді спрацювала система радіоелектронної боротьби

У Нижньому Новгороді російські засоби радіоелектронної боротьби спрямували дрон у Нижньогородський обласний суд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

«У Нижньому Новгороді спрацювала система радіоелектронної боротьби; місцеві пишуть, що дрон влетів у Нижньогородський обласний суд», – йдеться у повідомленні.

До слова, уночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.

Також у російському Воронежі було атаковано аеродром/авіабазу ВПС РФ «Балтімор».