Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці
Митрополит Іларіон
фото: російські медіа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чеська поліція затримала одного з найскандальніших ієрархів Російської православної церкви 

Підсанкційний митрополит Московського патріархату Іларіон (Алфєєв), якого нещодавно затримали у Чехії, а згодом відпустили без пред'явлення звинувачень, розповів про умови свого перебування під вартою. Церковнослужитель поскаржився на холод, брак їжі та відсутність подушок в ізоляторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви підсанкційного ієрарха.

За словами митрополита, найважчими для нього виявилися перші години після затримання правоохоронцями.

Скарги на холод та «пласкі нари»

Іларіон детально описав умови у камері, де його утримували чеські правоохоронні органи, нарікаючи на повну ізоляцію та побутовий дискомфорт.

«Було дуже холодно у першому ізоляторі. Постійно доводилося рухатися, щоб не замерзнути. Це погіршувалося ще й через відсутність харчування. Не було жодних звуків, книг, паперу, ручки. Подушок теж не було – пласкі нари. Спати виходило лише уривками», – поскаржився представник Московського патріархату.

Досвід перебування в камері змусив митрополита замислитися над речами, які у звичайному житті люди сприймають як належне, але миттєво втрачають в умовах суворої ізоляції.

«Я подумав, як мало ми цінуємо ті прості речі, які нас оточують. Ну, наприклад, можливість щоранку і щовечора користуватися зубною пастою та зубною щіткою. Можливість мити руки з милом і гарячою водою. Можливість змінювати одяг та багато іншого, чого позбавлені люди, які перебувають у слідчому ізоляторі», – поділився своїми роздумами Іларіон після звільнення.

Митрополит Іларіон тривалий час очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату та є одним із найближчих соратників патріарха Кирила (Гундяєва), через що перебуває під санкціями в Україні за підтримку російської агресії.

Затримання в Чехії

Повідомляється, що сам інцидент стався у неділю, 24 травня. Автомобіль, у якому перебували митрополит Іларіон та його відеооператор, поліція зупинила одразу після виїзду від православного храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

Чеські силовики задіяли одразу два екіпажі й провели блискавичне затримання. Під час детального огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Попри звільнення церковника, кримінальна справа не закрита. Офіційна експертиза чеської поліції вже підтвердила, що біла речовина, вилучена під час обшуку автомобіля, дійсно є забороненою наркотичною речовиною. Чеська сторона продовжить розслідування інциденту. 

Сам митрополит Іларіон категорично заперечує свою причетність до незаконного перевезення чи зберігання наркотиків. Його адвокати наполягають, що виявлення речовини не дає відповіді на питання, як саме вона потрапила до багажника.

«Главком» писав, що у Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона (в миру – Григорія Алфєєва). Правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

Нагадаємо, голова Синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит Кирило (Покровський) назвав Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів країни і голову Офісу президента Кирила Буданова «сатаністами».

Читайте також:

Теги: православна церква церква священник в'язниця Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
20 травня, 09:07
Рівень загрози для західних регіонів залишається високим
Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)
1 травня, 14:02
Яке релігійне свято відзначається 5 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 травня 2026: традиції та молитва
4 травня, 22:00
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 17 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 17 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
16 травня, 22:00
Колишні в’язні заявляють про холод, карцери та покарання за найменші порушення
На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
19 травня, 11:21
Джованні Галіція з календарем Calendario Romano, де зображено його портрет
Зірка «Римського календаря» з вродливими священниками розкрив неочікувану правду про себе
22 травня, 16:07
Понтифік звернувся до світу через розвиток штучного інтелекту
Папа Римський випустив маніфест проти безконтрольного розвитку штучного інтелекту (відео)
25 травня, 16:52
Станом на березень у Чехії перебувають понад 385 тис. українських біженців
Чехія змінює правила для українських біженців
25 травня, 18:38

Соціум

«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці
«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці
Канада закриває кордони через Еболу
Канада закриває кордони через Еболу
Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
Британська розвідка заявила про новий етап загроз з боку Росії
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
Папа Римський зробив емоційну заяву про війну в Україні
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Війна в Україні триватиме ще 10 років? Меркель зробила прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua