«Не було подушок». Підсанкційний митрополит Московського патріархату розповів про перебування у чеській в'язниці

Чеська поліція затримала одного з найскандальніших ієрархів Російської православної церкви

Підсанкційний митрополит Московського патріархату Іларіон (Алфєєв), якого нещодавно затримали у Чехії, а згодом відпустили без пред'явлення звинувачень, розповів про умови свого перебування під вартою. Церковнослужитель поскаржився на холод, брак їжі та відсутність подушок в ізоляторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви підсанкційного ієрарха.

За словами митрополита, найважчими для нього виявилися перші години після затримання правоохоронцями.

Скарги на холод та «пласкі нари»

Іларіон детально описав умови у камері, де його утримували чеські правоохоронні органи, нарікаючи на повну ізоляцію та побутовий дискомфорт.

«Було дуже холодно у першому ізоляторі. Постійно доводилося рухатися, щоб не замерзнути. Це погіршувалося ще й через відсутність харчування. Не було жодних звуків, книг, паперу, ручки. Подушок теж не було – пласкі нари. Спати виходило лише уривками», – поскаржився представник Московського патріархату.

Досвід перебування в камері змусив митрополита замислитися над речами, які у звичайному житті люди сприймають як належне, але миттєво втрачають в умовах суворої ізоляції.

«Я подумав, як мало ми цінуємо ті прості речі, які нас оточують. Ну, наприклад, можливість щоранку і щовечора користуватися зубною пастою та зубною щіткою. Можливість мити руки з милом і гарячою водою. Можливість змінювати одяг та багато іншого, чого позбавлені люди, які перебувають у слідчому ізоляторі», – поділився своїми роздумами Іларіон після звільнення.

Митрополит Іларіон тривалий час очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату та є одним із найближчих соратників патріарха Кирила (Гундяєва), через що перебуває під санкціями в Україні за підтримку російської агресії.

Затримання в Чехії

Повідомляється, що сам інцидент стався у неділю, 24 травня. Автомобіль, у якому перебували митрополит Іларіон та його відеооператор, поліція зупинила одразу після виїзду від православного храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

Чеські силовики задіяли одразу два екіпажі й провели блискавичне затримання. Під час детального огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Попри звільнення церковника, кримінальна справа не закрита. Офіційна експертиза чеської поліції вже підтвердила, що біла речовина, вилучена під час обшуку автомобіля, дійсно є забороненою наркотичною речовиною. Чеська сторона продовжить розслідування інциденту.

Сам митрополит Іларіон категорично заперечує свою причетність до незаконного перевезення чи зберігання наркотиків. Його адвокати наполягають, що виявлення речовини не дає відповіді на питання, як саме вона потрапила до багажника.

«Главком» писав, що у Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона (в миру – Григорія Алфєєва). Правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

