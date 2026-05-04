Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону

Активність військових зростає, але передумов для вторгнення наразі немає

Йдеться про розвиток військової логістики, але ударних сил не виявили

Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури на території Білорусі, що в перспективі може бути використано у координації з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Йдеться про облаштування маршрутів та об’єктів, які потенційно здатні посилити військові можливості сусідньої держави. У разі потреби ці ресурси можуть бути залучені до спільних дій із російськими військами.

Водночас Демченко наголосив, що наразі на території Білорусі не зафіксовано угруповань, які могли б здійснити пряме вторгнення в Україну. Попри це, відповідна інфраструктура залишається і створює потенційні ризики.

Українські служби безпеки продовжують постійний моніторинг ситуації на кордоні. Розвідка та прикордонники відстежують зміни, щоб оперативно реагувати на можливі провокації або інші загрози.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про «специфічну» активність на кордоні з боку Білорусі, однак запевнив, що ситуація перебуває під контролем. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також зазначив, що ймовірні дії з боку Білорусі можуть обмежитися локальними провокаціями.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.