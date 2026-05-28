Федеральні агенти провели обшук у будинку експосадовця та вилучили понад 300 золотих злитків загальною вартістю понад $40 млн

Колишнього високопоставленого співробітника ЦРУ Девіда Раша, який мав допуск до інформації найвищого рівня секретності, звинувачують у крадіжці сотень золотих злитків на суму понад $40 млн у федерального уряду та їх приховуванні у своєму будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Згідно з документами федерального суду штату Вірджинія, минулого тижня колишнього посадовця заарештували та пред’явили звинувачення у злочинній розтраті державних коштів.

За словами агента ФБР, з листопада по березень Раш запитував і отримував «значну кількість іноземної валюти та десятки мільйонів доларів у золотих злитках для покриття витрат, пов'язаних з роботою». У показаннях зазначено, що незрозуміло, на що Раш мав намір витратити ці кошти, але частина з них була знайдена у сховищі поблизу його офісу.

18 травня федеральні агенти провели обшук у будинку експосадовця та вилучили понад 300 золотих злитків загальною вартістю понад $40 млн. Вони також вилучили близько $2 млн готівкою та приблизно 35 розкішних годинників, багато з яких – марки Rolex. За даними ФБР, Раша заарештували наступного дня.

У заяві ФБР робиться висновок, що є ймовірні підстави вважати, що Раш «свідомо привласнив, вкрав, викрав або свідомо перевів у свою власність цінність, що належить Сполученим Штатам», для особистого використання.

Незрозуміло, яку посаду Раш обіймав у ЦРУ і коли він залишив агентство. У судових документах його описано просто як «колишнього високопосадовця урядової установи США». Представники ФБР відмовилися надавати додаткові коментарі.

До слова, видання The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівняло ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії. Поки Україна веде боротьбу за виживання під постійними атаками дронів і ракет, її суспільство продовжує вимагати від уряду підзвітності та прозорості. Водночас, американські та російські представники клептократичних кіл, як стверджує видання, зосереджені на отриманні особистої вигоди.