Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем

Валерія Поліщук
Директор ФБР припускає, що знайдені документи збереглися через недбалість попереднього керівництва
фото: flickr.com/gageskidmore

Події навколо американських виборів 2016 року стали початком тривалого протистояння між Білим домом і ФБР

Директор ФБР Кеш Патель анонсував швидке розсекречення таємних архівів відомства, що стосуються розслідування про втручання РФ у вибори та контактів Дональда Трампа з Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Очільник ФБР розповів, що у штаб-квартирі бюро виявили засекречену кімнату, якої не було на жодних офіційних картах чи планах будівлі. Усередині знаходилися так звані «burn bags» – мішки, які зазвичай використовують для знищення (спалювання або шредерування) особливо важливої конфіденційної інформації.

За словами Патела, виявлені матеріали містять секретний додаток до звіту Джона Дарема щодо витоків розслідування «Рашагейту». Директор ФБР припускає, що документи збереглися через недбалість попереднього керівництва, і обіцяє оприлюднити їх найближчим часом.

Нагадаємо, події навколо американських виборів 2016 року стали початком тривалого протистояння між розвідувальною спільнотою США та політичним керівництвом країни. Фундаментом цієї історії стали висновки Центрального розвідувального управління про те, що російський диктатор Володимир Путін санкціонував масштабну кампанію з дезінформації та кібератак. Метою цих дій було не лише підірвати довіру до демократичної системи, а й безпосередньо сприяти перемозі республіканця Дональда Трампа над його суперницею Гілларі Клінтон.

Попри те, що звіт спецпрокурора Роберта Мюллера у 2019 році підтвердив факт втручання Москви, він не знайшов прямих доказів змови між штабом Трампа та Кремлем. Сам же президент США систематично піддавав сумніву роботу власних спецслужб, називаючи їхні висновки «містифікацією» та публічно заявляючи про довіру запевненням Путіна. Цей конфлікт інтересів призвів до того, що під час першої каденції Трампа за ініціативи директора Національної розвідки Джона Реткліффа було ініційовано перегляд старих звітів під приводом підвищення «об'єктивності».

При цьому Дональд Трамп протягом багатьох років називав розслідування ФБР щодо його зв'язків із Росією у 2016 році «полюванням на відьом». Спецпрокурор Джон Дарем у своєму фінальному звіті дійшов висновку, що у бюро не було достатньо підстав для початку цього розслідування.

