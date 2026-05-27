Вибухи в окупованому Донецьку, удар по Туапсе: головне за ніч 27 травня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 травня 2026 року 

В окупованому Донецьку пролунали вибухи, в Туапсе БпЛА атакували НПЗ, Росія вдарила по Чернігову безпілотниками, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч із членами свого кабінету через ситуацію в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 травня.

У Туапсе уражено НПЗ

Вночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. 

За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.

Окупований Донецьк атакували БпЛА

У ніч на 27 травня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. 

Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники – місцеві пишуть, що атака триває вже не першу годину. Ймовірно, у місті є ураження.

Трамп збирає членів свого кабінету через Іран

У середу, 27 травня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із членами свого кабінету.

Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту, який, за оцінками американської сторони, може наблизитися до потенційного компромісу. Зустріч проходитиме на тлі високої напруженості та нещодавніх американських ударів по об'єктах на півдні Ірану.

Росія вдарила по Чернігову безпілотниками

Вночі 27 травня російські терористи атакували Чернігів безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За словами Брижинського, у Чернігові пролунало 15 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. 

