Канада закриває кордони через Еболу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Спалах Еболи змусив Канаду посилити кордони
Ілюстративне фото
Для людей, які прилітають із регіонів, де фіксують випадки захворювання, обов’язкова самоізоляція

Уряд Канади тимчасово зупиняє в’їзд для іноземців та заморожує дію імміграційних документів для осіб, які перебували у країнах із високим рівнем поширення лихоманки Ебола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне рішення на сайті уряду Канади.

Запроваджені обмеження покликані захистити систему охорони здоров'я країни від занесення смертельної інфекції, особливо напередодні Чемпіонату світу з футболу-2026.

Директор генерального управління Центру прикордонного та туристичного здоров’я Агентства громадського здоров’я Канади Люк Бризбуа заявив, що заходи запроваджуються «з міркувань граничної обережності» і наразі розраховані до 29 серпня.

Кого стосуються обмеження

Канада на 90 днів призупиняє розгляд та дію віз (як тимчасових, так і постійних резидентів), а також електронних дозволів на в’їзд для громадян та відвідувачів трьох африканських країн:

  • Демократичної Республіки Конго
  • Уганди
  • Південного Судану.

Обмеження поширюються навіть на ті документи, що були схвалені раніше. 

Карантин

Водночас громадяни Канади та особи з посвідкою на постійне проживання зберігають право повернутися додому. Проте всі мандрівники, які відвідували зазначені три країни протягом останніх трьох тижнів, зобов'язані пройти сувору самоізоляцію тривалістю 21 день (максимальний інкубаційний період вірусу).

Медичний карантин діятиме з 30 травня по 29 серпня. Влада обіцяє надати спеціальні місця для ізоляції тим, хто не має змоги організувати її самостійно. У разі виявлення перших симптомів хвороби людей негайно госпіталізуватимуть для обстеження. 

Лихоманка Ебола (хвороба, спричинена вірусом Ебола) – це вкрай небезпечне, гостре вірусне захворювання. Воно супроводжується гарячкою, сильним зневодненням та масивними внутрішніми й зовнішніми кровотечами. Вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження можливе лише при прямому контакті: через кров, слину, піт, сперму або інші біологічні рідини інфікованої чи померлої людини.

Профільні відомства наголошують, що наразі ризик поширення Еболи всередині самої Канади залишається низьким, а жорсткі заходи мають виключно превентивний характер.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах лихоманки Ебола в Центральній Африці надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

«Главком» писав, що троє волонтерів Міжнародного Червоного Хреста загинули від лихоманки Ебола – вони заразилися під час гуманітарної місії в Конго ще до того, як спалах було виявлено. Тим часом кількість випадків в Уганді зросла до п'яти, а ВООЗ підвищила рівень ризику до «дуже високого».

Нагадаємо, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію 17 травня – вперше в історії директор-генерал зробив це до скликання Надзвичайного комітету. МЗС України вже рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до уражених регіонів Конго.

До слова, збірна Конго з футболу може бути відсторонена від чемпіонату світу 2026 через спалах лихоманки Ебола в країні. За словами виконавчого директора робочої групи Білого дому з Чемпіонату світу Ендрю Джуліані, команда має піти на карантин у Бельгії, де збірна Конго тренується та планує провести товариські ігри. В іншому випадку команду можуть не пустити до країн, які приймуть турнір.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

