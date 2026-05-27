У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
Аеродром використовується для нанесення авіаударів по території України
У російському Воронежі атаковано аеродром/авіабазу ВПС РФ «Балтімор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
За даними пабліків, ураження по аеродрому, ймовірно, здійснили ракети Storm Shadow.
Зокрема, вибухи пролунали у Таганрозі. Попередньо встановлено, що пожежа сталася на території об’єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки.
Нагадаємо, уночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.
Коментарі — 0