Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
Військовий аеродром знаходиться у Воронежі
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аеродром використовується для нанесення авіаударів по території України

У російському Воронежі атаковано аеродром/авіабазу ВПС РФ «Балтімор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними пабліків, ураження по аеродрому, ймовірно, здійснили ракети Storm Shadow.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
«Балтимор» – військовий аеродром у Радянському районі міста Воронеж. На аеродромі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії оснащений літаками Су-34. Використовується ПКС РФ для нанесення авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, вибухи пролунали у Таганрозі. Попередньо встановлено, що пожежа сталася на території об’єкта технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, уночі 27 травня безпілотники знову атакували Туапсе в Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, безпілотники в черговий раз уразили нафтобазу. Там розгорілася пожежа.

Читайте також:

Теги: росія авіація війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
6 травня, 18:24
Аби захопити Часів Яр, РФ доведеться поєднувати людські ресурси, технології й тактичну адаптацію
Чому Росія досі не може захопити Часів Яр: подробиці від Forbes
3 травня, 15:59
Робота російської ППО в регіоні тривала протягом ночі
Ростов-на-Дону: після вибухів спалахнула масштабна пожежа (відео)
8 травня, 03:48
Путін поспіхом провів парад у Москві
Путін провів найкоротший парад у житті
9 травня, 11:55
Пожежа на території «Иргиредмету» в Іркутську
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
23 травня, 07:50
Новий патріарх Грузії опинився у центрі суперечок через зв’язки з РФ
РФ сподівається на зближення з новим патріархом Грузії
14 травня, 13:48
Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA
18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України
11 травня, 10:16
Гравчині команди «Ростов-Дон» зробили фото з загарбниками
Європейська федерація гандболу відреагувала на проведення у чемпіонаті РФ заходу на честь окупантів
11 травня, 10:49
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив смерть одного з постраждалих внаслідок атаки
У Сумах російський дрон атакував похоронну процесію, дев’ятеро поранених
23 травня, 13:19

Соціум

Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
У Воронежі атаковано військовий аеродром «Балтимор» (відео)
Bloomberg: Китай планує об'єднати свої міста в мегарегіони
Bloomberg: Китай планує об'єднати свої міста в мегарегіони
Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ
Безпілотники атакували Туапсе, ймовірно, уражено НПЗ
На паперовому заводі в США стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
На паперовому заводі в США стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
Внаслідок ізраїльських авіаударів на півдні Лівану загинула 31 людина
Внаслідок ізраїльських авіаударів на півдні Лівану загинула 31 людина

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua