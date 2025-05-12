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Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року
На Харківському напрямку українські війська відбили три атаки противника
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1174-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гороховатка, Садовод Харківської області; Костянтинівка, Родинське Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки Запорізької області, Козацьке Херсонської області.і. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 171 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 1
фото: Генштаб ЗСУ

Українські відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 2
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 3
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 4
фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 5
фото: Генштаб ЗСУ

Зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 6
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 7
фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 8
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 9
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 10
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2025 року фото 11
фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1174-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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