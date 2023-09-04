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Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля
Борис (Бойович) є прихильником діалогу ЧПЦ з Вселенським Патріархатом та іншими канонічними Помісними Православними Церквами
фото: portalanalitika.me

Чорногорська церква оголосила курс на діалог з «Матір’ю-Церквою Константинопольською»

Автокефальна Чорногорська Православна Церква обрала новго Предстоятеля - єпископа Отстрозько-Нікшицького Бориса (Бойовича). Про це повідомляє сайт Portalanalitika.

Як зазначається,  у першій історичній столиці Чорногорії м. Цетінє 3 вересня 2023 р. відбувся Всечорногорський церковно-народний Собор автокефальної Чорногорської Православної Церкви, яка не має канонічного визнання. На ньому було ухвалено рішення «за станом здоров'я» відправити на спокій 84-річного митрополита Михайла (Дедеїча) та обрати на його місце новим Предстоятелем ЧПЦ більш молодого єпископа Отстрозько-Нікшицького Бориса (Бойовича).

У зібранні взяли участь духовенство, чернецтво та миряни цієї юрисдикції, загалом понад 200 осіб.

Новообраний митрополит під час зібрання оголосив курс «домогтися визнання Матері-Церкви Константинопольської» і включити ЧПЦ до Всесвітньої Ради Церков і Конференції європейських Церков».

Митрополит Борис зазначив, що метою запроваджених змін є «якомога швидше сформувати Митрополичу Раду, відновити роботу Священного Синоду і прийняти рішення, які виведуть ЧПЦ з кризи. Ми повинні прийняти Статут, який більше нікому не дасть можливості блокувати роботу Церкви», – зазначив він.

Прихильники митрополита Бориса зазначають, що «Статут Церкви фактично не діяв, Синод не збирався в повному складі з 2019 року, а Собор Митрополії не проводився більше 10 років», – повідомляє сайт Portalanalitika.

Згідно з повідомленням, відправлений на спокій 84-річний колишній Предстоятель ЧПЦ Михайло (Дедеїч) «цього акту не визнав», хоча, «схоже, за ним не пішов жоден клірик або парафія і без того нечисленної Церкви».

Як зазначають експерти, особистість митрополита Михайла (Дедеїча) була однією з перешкод для діалогу про визнання автокефалії Чорногорської Православної Церкви, оскільки раніше, в 1997 р., його заборонив у служінні Синод Вселенського Патріархату, а пізніше взагалі позбавив його сану.

Новообраного Предстоятеля ЧПЦ митрополита Бориса (Бойовича) висвятили на єпископа ЧПЦ 2019 року. Йому трохи більше 40 років. Богословську освіту він здобув у Київській православній богословській академії УПЦ КП. У сані священика ЧПЦ служить із 2006 р., вільно володіє українською, італійською та російською мовами. Чернечий постриг і сан архимандрита отримав в УПЦ КП у Києві у 2016 р.

Його двоюрідний брат Кирил (світське ім'я Мілан Бойович) є єпископом Буенос-Айреса, Південної та Центральної Америки Сербської Православної Церкви. Борис (Бойович) є прихильником діалогу ЧПЦ з Вселенським Патріархатом та іншими канонічними Помісними Православними Церквами, у чому його підтримує більшість духовенства ЧПЦ. Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну він виступив із засудженням війни, назвавши в ефірі радіостанції AntenaM те, що відбувається, «окупацією, яку Росія вчинила щодо України».

«Стільки схожості між українським і чорногорським питаннями. У них намагалися знищити мову, національну ідентичність, Церкву, але з цього нічого не вийшло. Важка ситуація, але український народ, який зумів подолати багато негараздів, сильний. У них сильна національна самосвідомість, і вони виживуть за допомогою всіх нас і західних держав», – зазначив він.

Чорногорська Православна Церква мала канонічну автокефалію з 1603 по 1920 рр. Втрата автокефалії Чорногорської Церкви сталася в 1920 р. після включення Чорногорії до складу Королівства сербів, хорватів і словенців. Відновлено автокефалію в 1993 році. Єрархічна спадкоємність у ЧПЦ була відновлена за допомогою болгарського митрополита Пимена (Енева) та інших єрархів альтернативного Синоду Болгарської Православної Церкви. До 2018 року ЧПЦ перебувала у спілкуванні з Українською Православною Церквою Київського Патріархату, а також з Білоруською Автокефальною Православною Церквою в діаспорі.

Нагадаємо, раніше президент Чорногорії заявив, що  Сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії, тому чорногорська влада домагатиметься відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.

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Теги: церква Чорногорія статут православна церква собор

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