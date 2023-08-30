Чорногорія відмовила Росії в екстрадиції колишнього полковника ФСБ

Сенін був заарештований за міжнародним ордером у червні 2021 року, отримав у Чорногорії політичний притулок

У РФ Сеніна звинувачують у дезертирстві, що загрожує йому ув'язненням до семи років

Влада Чорногорії відмовилася екстрадувати до РФ колишнього полковника російського ФСБ Дмитра Сеніна. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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«Влада Чорногорії відмовилася екстрадувати до Росії колишнього полковника ФСБ Дмитра Сеніна», – йдеться у повідомленні.

Про це було заявлено після засідання Військового суду в Підгориці, який заочно розглядає справу Сеніна.

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Сенін був заарештований за міжнародним ордером у червні 2021 року, отримав у Чорногорії політичний притулок, оскільки раніше нібито зазнавав переслідувань у РФ із політичних мотивів.

У РФ Сеніна звинувачують у дезертирстві, що загрожує йому ув'язненням до семи років.

Сенін залишив РФ у лютому 2017 року через побоювання арешту у зв'язку з кримінальним розслідуванням щодо його друга та родича, полковника МВС Дмитра Захарченка. Він виїхав з країни під ім'ям Тимура Кудасова через російсько-грузинський кордон 23 лютого 2017 року.

Російські медіа пишуть, що після його зникнення спецслужби або не знали, або вдавали, що не знають про втечу їх колеги за кордон упродовж трьох років. Лише у грудні 2020 року оперативники служби внутрішньої безпеки ФСБ з'ясували, що їхній співвітчизник користується паспортом, виписаним на інше ім'я.

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Пізніше, 28 червня 2021 року, ім'я втікача було внесено до міжнародного списку розшукуваних осіб, а 4 вересня 2022 року Сеніна затримали у Чорногорії.

Нагадаємо, Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США.