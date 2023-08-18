Як руйнується «русский мир». Хроніка останніх подій

«Царьград» у Казахстані отримав за «мамбета», а Латвія клацнула по носу РПЦ

17 серпня стало відомо, що Міністерство інформації та суспільного розвитку Казахстану заблокувало сайт пропагандистського телеканалу «Царьград», який належить «православному олігарху» Малофєєву.

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Про значущість «Царьграда» для просування російського інформаційного порядку денного свідчить той факт, що з’ясуванням обставин його блокування зайнялося аж МЗС РФ. А директор інституту «Царьград» Олександр Дугін (той самий) попередив, що «так само починалося все й в Україні».

Насправді, перед баном «Царьграду» офіційна Астана винесла йому аж чотири попередження з приводу пропаганди екстремізму. Перший – ще в січні 2021 року за матеріал із назвою «У Казахстані хочуть поставити росіян на коліна?».

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А 31 травня канал отримав одразу три попередження. Вони стосувалися публікацій із заголовками: «Казахські націоналісти тероризують російських жінок напередодні Дня Перемоги», «Козачі лампаси розбрату: у Казахстані хочуть поставити росіян на коліна?» і «Мамбет, що гнав росіян з Казахстану, вибачився на камеру».

Мамбет – це зневажливе прізвисько казахів – вихідців із села, є аналогом російського слова «быдло» і позначає грубу, неосвічену і безкультурну людину.

Звісно, блокування «Царьграду» у Казахстані – це вже навіть не сигнал. Це своєрідний маніфест того, що таке явище як «пострадянський простір» (або «русский мир») помер. Тому що дружити з Москвою на ґрунті того, що «ми всі жили разом» більше не вийде. Тим паче зважаючи на погрози Дугіна та Кеосаяна щодо повторення Казахстаном «долі України». Але нічого іншого своїм сусідам, окрім «ви всі – мамбети», Росія запропонувати не може.

І ще одна, на перший погляд, неприкметна подія трапилася у мабуть найбільш «російській» серед балтійських країн – Латвії. Цього тижня в ній було висвячено на єпископа Валмієрського архімандрита Іоанна (Ліпшанса). В РПЦ це негайно назвали «порушенням церковної єдності».

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Це історія про першого латвійського православного єпископа у Латвії, який був призначений без узгодження з РПЦ. Як повідомляється, Синод Латвійської ПЦ (яка ще торік попросила про автокефалію від РПЦ), «розглянув давно назрілу необхідність мати для духовного окормления місцевої православної пастви єпископа, латиша за національністю».

У цей сан архімандрита Іоанна звели митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр (Кудряшов), архієпископ Даугавпілський та Резекненський Олександр (Матренін) та єпископ Єлгавський Іван (Січевський). Чи оголосять їх РПЦ за своєю «українською традицією» розкольниками?

Латвійська православна церква нагадує, що у тридцяті та сорокові роки минулого століття єпископів тут висвячували без зв’язку з Московською Патріархією.

Тобто наразі латвійці просто повертають своє, справжнє, історичне. Без РПЦ, яка остаточно перейшла на «путініанство».

Так, буквально на очах, і руйнується «русский мир»: від Казахстану до Латвії.