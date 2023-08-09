Звільнення митрополита Павла з-під варти: СБУ прокоментувала

СБУ наголошує, що звільнення митрополита Павла з-під варти не означає звільнення від кримінальної відповідальності

За екснамісника Лаври близько тисячі людей внесли заставу у розмірі понад 33 млн грн. У зв'язку з цим, митрополита Павла звільнено з-під варти. Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.

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«Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

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носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, що 7 серпня митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти. Павло, після того, як його випустили із СІЗО, звернувся до братії та всіх віруючих та подякував за підтримку.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.

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У квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.