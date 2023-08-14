Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)

Онуфрій дуже обтічно згадав про війну, а ще диявола, з яким треба боротися. І жодним словом – про Росію чи Путіна

Митрополит УПЦ МП Онуфрій розповів українцям, якою зброєю їм можна зараз «ракети знищити» – молитвою і постом. Про це Онуфрій заявив у своїй недільній проповіді.

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Розтлумачуючи Євангельський уривок про зцілення біснуватого отрока, митрополит УПЦ МП наголосив, що демони виганяються тільки молитвою і постом. Водночас Онуфрій не промовив жодного слова про армію російського диктатора Володимира Путіна, яка є найбільшим демоном на українській землі. Представник Московської церкви не згадав окупантів, які вбивають безневинних мирних мешканців.

«Людина постійно в житті (вона може навіть цього не розуміти) бореться з дияволом. Бореться, щоб не піддатися якимось спокусам, які б привели її до диявола і він би її знищив», – сказав Онуфрій.

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Архіпастир висловився про війну завуальовано. За його словами, є такі люди, які ведуть боротьбу проти диявола самотужки: «Наприклад, якщо людина бореться з солдатом, вона може взяти палку, але якщо вона з палкою піде на ракету, то, звичайно, це не та зброя, якою можна ракету знищити».

«Для боротьби з дияволом є спеціальна зброя, якою його можна перемогти. Це – піст і молитва, – підкреслив митрополит УПЦ МП. – Тому Церква (Святий Дух, Який керує Церквою) встановила пости: чотири багатоденні пости, а також кожного тижня в середу і п’ятницю. Піст – це та зброя, яка разом з молитвою допомагає відганяти усі козні диявола».

Нагадаємо, що в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного й обійнялися». Пізніше управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними.

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Раніше повідомлялося, що священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони назвали варварським. Духовенство просило скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Було зібрано майже 400 підписів священників УПЦ МП.

Представники Московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу. Автори листа звинуватили РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

Крім того, митрополит Антоній записав жалісливе відео, у якому стверджував, що розрив із Москвою стане «духовною смертю для України». На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском.

Згодом УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ. Московська церква грозиться заборонити у служінні священників, які виступатимуть проти РПЦ.

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До слова, патріарх РПЦ Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі в Одесі сидів Антихрист.