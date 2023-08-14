Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
Онуфрій не згадав окупантів, які вбивають безневинних мирних мешканців
фото: скрін із відео

Онуфрій дуже обтічно згадав про війну, а ще диявола, з яким треба боротися. І жодним словом – про Росію чи Путіна

Митрополит УПЦ МП Онуфрій розповів українцям, якою зброєю їм можна зараз «ракети знищити» – молитвою і постом. Про це Онуфрій заявив у своїй недільній проповіді.

Розтлумачуючи Євангельський уривок про зцілення біснуватого отрока, митрополит УПЦ МП наголосив, що демони виганяються тільки молитвою і постом. Водночас Онуфрій не промовив жодного слова про армію російського диктатора Володимира Путіна, яка є найбільшим демоном на українській землі. Представник Московської церкви не згадав окупантів, які вбивають безневинних мирних мешканців. 

«Людина постійно в житті (вона може навіть цього не розуміти) бореться з дияволом. Бореться, щоб не піддатися якимось спокусам, які б привели її до диявола і він би її знищив», – сказав Онуфрій.

Архіпастир висловився про війну завуальовано. За його словами, є такі люди, які ведуть боротьбу проти диявола самотужки: «Наприклад, якщо людина бореться з солдатом, вона може взяти палку, але якщо вона з палкою піде на ракету, то, звичайно, це не та зброя, якою можна ракету знищити».

«Для боротьби з дияволом є спеціальна зброя, якою його можна перемогти. Це – піст і молитва, – підкреслив митрополит УПЦ МП. – Тому Церква (Святий Дух, Який керує Церквою) встановила пости: чотири багатоденні пости, а також кожного тижня в середу і п’ятницю. Піст – це та зброя, яка разом з молитвою допомагає відганяти усі козні диявола».

Нагадаємо, що в Ужгороді греко-католицький священник під час проповіді закликав вірян молитися, щоб «два прекрасні народи – України та Росії – перестали вбивати одне одного й обійнялися». Пізніше управління Мукачівської греко-католицької єпархії (МГКЄ) відсторонило від служби у храмі священника Романа Кураха, який під час проповіді закликав до примирення українців з росіянами. Єпархія вважає вислови священника емоційними.

Раніше повідомлялося, що священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони назвали варварським. Духовенство просило скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Було зібрано майже 400 підписів священників УПЦ МП.

Представники Московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу. Автори листа звинуватили РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

Крім того, митрополит Антоній записав жалісливе відео, у якому стверджував, що розрив із Москвою стане «духовною смертю для України». На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском.

Згодом УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ. Московська церква грозиться заборонити у служінні священників, які виступатимуть проти РПЦ.

До слова, патріарх РПЦ Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі в Одесі сидів Антихрист.

Читайте також:
Теги: церква Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною публічною особою «АллатРа» є Ігор Данілов – колишній шахтар з Макіївки, а нині – «надзвичайна духовна істота та пророк» та просто… костроправ
«Секта Путіна». Що таке релігійний рух «АллатРа» і як він пов’язаний з Україною Гібридна війна
4 серпня, 15:15
Митрополит УПЦ МП Павло
Митрополита Московської церкви посадили в СІЗО
14 липня, 22:22
Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
29 липня, 21:31
Митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич)
Розрив із Москвою – духовна смерть. Одіозний митрополит УПЦ МП записав жалісливе відео
29 липня, 01:39
Зрадник Олег Царьов захищає Московську церкву та попів, які тікають у Росію
Царьов розказав, яка халепа чекає на московських попів, які тікають з України в Росію
4 серпня, 09:29
Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило оскандалився заявою про війну
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
9 серпня, 09:16
У березні Мінкульт попередив представників монастиря УПЦ МП, що вони мають покинути Лавру
Розірвання договору між УПЦ МП та Лаврою. Суд ухвалив рішення
9 серпня, 15:14
В Ірклієві священник УПЦ МП відмовив рідним військового, який віддав своє життя захищаючи Україну, вносити труну в церкву на відспівування
Після скандалу з московськими попами ще одна громада Черкащини перейшла до ПЦУ (відео)
Вчора, 11:42
Прокурор потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
Вчора, 16:04

Суспільство

«Укренерго» терміново звернулося до українців
«Укренерго» терміново звернулося до українців
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
«Вагнерівці» ампутували руки: український військовий розповів про 45 днів полону
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
Уряд дозволив родичам загиблих в АТО виїжджати за кордон
Уряд дозволив родичам загиблих в АТО виїжджати за кордон
З ухилянтів, яких затримано на кордоні, ЗСУ могли сформувати п’ять бригад – FT
З ухилянтів, яких затримано на кордоні, ЗСУ могли сформувати п’ять бригад – FT
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
27K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
12K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
9038
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
8054
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
5283
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту