Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
фото з відкритих джерел

Росія збільшує фінансування пропаганди на тлі скорочення військових витрат

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну, попри зниження військових витрат у бюджеті на 2026 рік. Він підкреслив, що фінансування пропаганди в Росії збільшиться на безпрецедентні 54%, пише «Главком».

«Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію», – зазначив Андрій Сибіга.

Він також наголосив, що у сучасному світі слова стали важливою зброєю, і це особливо стосується дипломатії. Зміцнення інформаційної стійкості, за його словами, є одним із пріоритетів України для ефективного захисту національних інтересів та протидії російській агресії в інформаційній сфері.

Нагадаємо, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік. 

