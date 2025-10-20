Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію

Росія збільшує фінансування пропаганди на тлі скорочення військових витрат

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну, попри зниження військових витрат у бюджеті на 2026 рік. Він підкреслив, що фінансування пропаганди в Росії збільшиться на безпрецедентні 54%, пише «Главком».

«Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію», – зазначив Андрій Сибіга.

Він також наголосив, що у сучасному світі слова стали важливою зброєю, і це особливо стосується дипломатії. Зміцнення інформаційної стійкості, за його словами, є одним із пріоритетів України для ефективного захисту національних інтересів та протидії російській агресії в інформаційній сфері.

Нагадаємо, російський уряд планує значно збільшити фінансування телевізійної пропаганди на фоні посилення обмежень на соціальні мережі та Інтернет. Згідно з інформацією, яку опублікувало опозиційне видання «Верстка», у 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів, що суттєво перевищує заплановані 69,1 мільярда рублів на 2025 рік.