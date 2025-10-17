Головна Гроші Економіка
Популізм чи необхідність? Бюджетний комітет пропонує перекинути гроші парламентських партій на армію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Профільний комітет врахував правку, яка позбавляє партій державного фінансування та спрямовує ці кошти на ЗСУ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Держфінансування партій було запроваджено, аби протидіяти корупції та тіньовому впливу олігархів

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав рішення забрати кошти з фінансування політичних партій і направити їх на Збройні сили України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Дмитра Разумкова.

За словами депутата, під час розгляду проєкту бюджету на 2026 рік профільний комітет врахував правку №2642. Вона передбачає, що майже 1 млрд грн замість державного фінансування політичних партій мають бути спрямовані на підтримку української армії. «Тепер цю пропозицію має відобразити уряд в остаточному тексті законопроєкту про Державний бюджет на наступний рік», – написав він.

Варто зазначити, що фінансування партій державою було запроваджено, аби протидіяти корупції і тіньовому фінансуванню політиків. Україна розпочала реформу партійного фінансування у 2015 році, зокрема, аби зменшити вплив олігархів. Тоді законом було запроваджено державне фінансування політпартій, які на останніх виборах пройшли у Верховну Раду – тобто набрали не менше 5% голосів.

Від 2020 року державні кошти виділяють для «Слуги народу», «Батьківщини», «Європейської Солідарності», «Голосу», і до повномасштабної війни – для нині забороненої ОПЗЖ. Обсяги фінансування розраховуються за формулою: 1% мінімальної заробітної плати за попередній рік помножений на загальну кількість виборців (14,7 млн людей у 2019 році). 90% цієї суми пропорційно розподіляють між партіями за результатами виборів, інші 10% – між тими, хто дотримався гендерного розподілу.

Навіть коли партії не подавали звіти у 2020-2023 роках, вони продовжували отримувати державне фінансування.

Як відомо, у проєкті бюджету України на 2026 рік було закладено 865 млн грн державне фінансування парламентських партій. Таким чином видатки на фінансування парламентських партій у 2026 році мали скоротитися на 25 млн грн порівняно з 2025 роком, коли на ці цілі було виділено 890 млн грн.

Теги: партії фінансування Дмитро Разумков Держбюджет

