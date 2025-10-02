Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці

Вночі Росія знову вдарила по цивільній інфраструктурі України

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» працює над відновленням сполучення й уникнення суттєвих затримок руху пасажирських поїздів після російських атак. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Главком».

«Вночі Росія знову вдарила по цивільному населенню України. У Балаклії на Харківщині поранено 15 осіб, серед них чотирирічна дівчинка. В Одесі ворог ударив по депо «Укрзалізниці», поранений машиніст поїзда, пошкоджена інфраструктура. У Конотопі на Сумщині атаки на залізничну інфраструктуру порушили рух пасажирських сполучень», – зазначила прем’єрка.

Наслідки ворожої атаки фото: Юлія Свириденко/Telegram

Вона підкреслила, що «росіяни навмисно цілять по дітях, цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці, щоб паралізувати життя наших міст».

Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці фото: Харківська ОВА

«Їм не вдасться позбавити нас тепла і світла», – наголосила Свириденко.

Прем’єрка подякувала службам за швидку реакцію і роботу для оперативного відновлення.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про чергову складну ніч масованих російських атак, спрямованих на житлові та інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах України. Ворог завдав ударів десятками дронів по Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Особливою ціллю стала транспортна інфраструктура.