Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Вночі Росія знову вдарила по цивільній інфраструктурі України
Акціонерне товариство «Укрзалізниця» працює над відновленням сполучення й уникнення суттєвих затримок руху пасажирських поїздів після російських атак. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Главком».
«Вночі Росія знову вдарила по цивільному населенню України. У Балаклії на Харківщині поранено 15 осіб, серед них чотирирічна дівчинка. В Одесі ворог ударив по депо «Укрзалізниці», поранений машиніст поїзда, пошкоджена інфраструктура. У Конотопі на Сумщині атаки на залізничну інфраструктуру порушили рух пасажирських сполучень», – зазначила прем’єрка.
Вона підкреслила, що «росіяни навмисно цілять по дітях, цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці, щоб паралізувати життя наших міст».
«Їм не вдасться позбавити нас тепла і світла», – наголосила Свириденко.
Прем’єрка подякувала службам за швидку реакцію і роботу для оперативного відновлення.
Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про чергову складну ніч масованих російських атак, спрямованих на житлові та інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах України. Ворог завдав ударів десятками дронів по Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Особливою ціллю стала транспортна інфраструктура.
