Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Вночі Росія знову вдарила по цивільній інфраструктурі України

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» працює над відновленням сполучення й уникнення суттєвих затримок руху пасажирських поїздів після російських атак. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Главком».

«Вночі Росія знову вдарила по цивільному населенню України. У Балаклії на Харківщині поранено 15 осіб, серед них чотирирічна дівчинка. В Одесі ворог ударив по депо «Укрзалізниці», поранений машиніст поїзда, пошкоджена інфраструктура. У Конотопі на Сумщині атаки на залізничну інфраструктуру порушили рух пасажирських сполучень», – зазначила прем’єрка.

Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Вона підкреслила, що «росіяни навмисно цілять по дітях, цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці, щоб паралізувати життя наших міст».

Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці
Россіяни навмисно цілять по цивільних обʼєктах, житлових будинках, залізниці, енергетиці
фото: Харківська ОВА

«Їм не вдасться позбавити нас тепла і світла», – наголосила Свириденко.

Прем’єрка подякувала службам за швидку реакцію і роботу для оперативного відновлення.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про чергову складну ніч масованих російських атак, спрямованих на житлові та інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах України. Ворог завдав ударів десятками дронів по Одеській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Особливою ціллю стала транспортна інфраструктура. 

 

Теги: росія міністр Укрзалізниця інфраструктура Юлія Свириденко ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
3 вересня, 03:58
Кожен удар по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України
Діпстрайк на 1400 км: СБУ підтверджує удар безпілотників по заводу «Газпрому»
18 вересня, 13:51
Колишній український офіцер став генералом РФ і веде бої за Куп’янськ
Зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ
19 вересня, 04:29
Лідер Франції пояснив, чому Європа не може розморозити російські активи
Лідер Франції пояснив, чому Європа не може розморозити російські активи
22 вересня, 00:58
У Москві обвалилася школа, де проводився ремонт
У Росії обвалилися дві школи: є загиблі та постраждалі
21 вересня, 14:12
Речниця МЗС назвала інформацію про готовність Європи збивати російські винищувачі «вигадкою»
Росія відреагувала на попередження Європи про збиття літаків
26 вересня, 07:51
Видатки будуть здійснені Міністерством фінансів
Уряд виділив понад 333 млн грн на оборону Сумщини
28 вересня, 09:59
Прощання з окупантом відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу
24 вересня, 15:39
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
30 вересня, 14:36

Події в Україні

На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
На Хмельниччині затримано жінку, яка вигадала схему з інвалідністю за $22 тис.
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Прем’єрка Свириденко пояснила, чому росіяни б'ють по залізниці
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів
Україна та НАТО: Міноборони та SAG-U обговорили спільне виробництво дронів
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
«Маємо жорсткі графіки». На Чернігівщині запроваджено обмеження електропостачання
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
Атака на Харківщину: Росія вбила 88-річну жінку, яка пережила Другу світову війну
Атака на Харківщину: Росія вбила 88-річну жінку, яка пережила Другу світову війну

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua