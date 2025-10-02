Головна Світ Політика
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава Кремля пригрозив «наслідками» для тих, хто нібито провокуватиме Росію
фото: російські ЗМІ

Очільник Кремля прокоментував останні заяви адміністрації Трампа

Російський диктатор Володимир Путін відповів на останні заяви США. Тиран заявив, що «ніхто не зможе диктувати Кремлю, що робити», додавши, що «у будь-якої могутності є межа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Путіна.

Путін порівняв Російську Федерацію з ломом. «Є таке у нас в народі висловлювання: проти лома немає прийому, окрім іншого лома. А він завжди з'являється, розумієте? У цьому суть подій, що відбуваються у світі. Завжди, він завжди з'являється», – каже він.

Крім того, російський лідер вчергове почав розповідати байки про неактуальні інститути глобального управління. За його словами, сучасному світу «потрібні домовленості, а не нав'язування чиєїсь волі». Диктатор стверджує, що хто захоче «потягатися з Росією» у військовому плані, той «отримає швидку реакцію Москви».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

Раніше спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

Як відомо, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

росія США путін

