Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі

glavcom.ua
На тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ
фото: Офіс президента

Президент оприлюднив інформацію від розвідки

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 28 вересня.

«Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн», – заявив президент.

Глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.

«Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту», – додав президент.

Як повідомлялося, Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО. Кремль збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом. 

Європа бореться з дронами у прикордонних районах та біля інфраструктури. Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.

У ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. 

