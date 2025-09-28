Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі
Президент оприлюднив інформацію від розвідки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери для запуску дронів по країнам Європи. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 28 вересня.
«Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн», – заявив президент.
Глава держави додав, що на тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ. Щонайменше має бути 19-й пакет санкцій.
«Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту», – додав президент.
Як повідомлялося, Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО. Кремль збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом.
Європа бореться з дронами у прикордонних районах та біля інфраструктури. Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.
У ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.
До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів.
