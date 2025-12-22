Головна Світ Соціум
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото: AFP

Суд у Франції засудив чотирьох осіб за сексуальну експлуатацію підлітка

Французьке правосуддя поставило крапку в резонансній справі про сексуальну експлуатацію неповнолітньої. Суд міста Бове визнав чотирьох осіб винними у примушуванні 16-річної дівчини до проституції та триманні її в неволі. Про це пише «Главком» із посиланням на lejdd.fr.

Трагедія розгорталася з кінця жовтня до початку грудня 2024 року в містах Бове та Ам'єн. Потерпіла, яка втекла з дому, познайомилася в нічному клубі з однією зі зловмисниць, Амбр М. Остання запропонувала дівчині житло, але натомість ізолювала її, відібрала телефон і разом зі спільниками почала здавати підлітка в оренду для сексуальних послуг на знімних квартирах.

За словами адвоката потерпілої, за 40 днів перебування в полоні дівчина зазнала близько 300 зґвалтувань.

Суд визнав винними чотирьох осіб: Усман Б. (37 років), Квентін К. (29 років), Амбр М. (24 роки), Клара Г. (20 років). Троє злочинців отримали реальні терміни ув'язнення, четвертий – умовний термін. Максимальне покарання, призначене судом, склало 6 років позбавлення волі.

Раніше суд французького міста Безансон засудив до довічного ув’язнення колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє, відомого як «Доктор Смерть». Його визнали винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли, в період з 2008 по 2017 рік. Слідство встановило, що Пешьє навмисно підмішував у крапельниці пацієнтів речовини, які викликали зупинку серця або кровотечу.

До слова, поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Теги: Франція телефон смерть слідство поліція правосуддя зґвалтування вирок

