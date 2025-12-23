Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)

Завод виробляє поліетилен, поліпропілен, бензол та інші нафтохімічні продукти і входить до структури російської компанії «Лукойл»

У ніч на 23 грудня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство «Ставролен», яке є частиною групи «Лукойл». На території заводу спалахнула масштабна пожежа. Моніторингові канали публікують відповідні відео, пише «Главком».

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену. Продукція заводу використовується не тільки в цивільних галузях, але й має важливе значення для військової економіки Росії, оскільки є критично необхідною для забезпечення техніки, упаковки, транспортування та полевого інженерного забезпечення.

Завод виробляє поліетилен, поліпропілен, бензол та інші нафтохімічні продукти і входить до структури російської компанії «Лукойл». Завод працює в режимі повного циклу, виробляючи полімери від отримання сировини до випуску готових пластикових продуктів, таких як технічні полімери для труб, тари, медичних виробів та інших важливих матеріалів подвійного призначення.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії після нічної атаки безпілотників зафіксовано пожежі в районі морського порту «Тамань». Причини пошкоджень у російських структурах традиційно пояснюють «падінням уламків дронів». Гасіння пожеж станом на день 22 грудня тривало.