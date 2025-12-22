Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП

Зампелла був одним із найбільш шанованих геймдизайнерів світу

Відомий геймдизайнер Вінс Зампелла, співавтор серії Call of Duty та розробник Battlefield, загинув у результаті автокатастрофи поблизу Лос-Анджелеса. За інформацією NBC4, автомобіль, у якому перебував Зампелла, зірвався з гірської дороги та врізався в бетонне огородження, загорівшись після удару. Зампелла і його пасажир отримали смертельні травми, пише «Главком».

Цей інцидент став шоком для індустрії відеоігор. Зампелла був не лише одним із засновників студії Infinity Ward, але й ключовою фігурою у створенні легендарних серій Call of Duty та Titanfall. Останніми роками він очолював Respawn Entertainment, де займався розвитком популярної франшизи Apex Legends.

Що відомо про життя Вінса Зампелли

Вінс Зампелла народився 1972 року в США і здобув популярність як один з творців культової серії Call of Duty. Спочатку працюючи в компанії Infinity Ward, він допоміг створити першу гру з цієї серії в 2003 році. Call of Duty швидко стала однією з найбільших ігор у жанрі шутерів, відзначаючись реалістичним зображенням військових конфліктів.

Після розриву з Activision у 2010 році Зампелла заснував студію Respawn Entertainment, де він продовжив розвивати нові ідеї. Окрім Titanfall, його команда створила популярну гру Apex Legends, яка отримала широке визнання та комерційний успіх.

Завдяки своєму впливу в індустрії відеоігор та численним досягненням, він був одним із найбільш шанованих геймдизайнерів світу. Зампелла залишив незабутній слід у розвитку шутерів і поп-культури в цілому.

Історія Call of Duty

Call of Duty – одна з найбільших ігор в історії відеоігор, що була вперше випущена в 2003 році і змінила стандарти для шутерів від першої особи. Розроблена студією Infinity Ward, ця гра швидко здобула популярність завдяки реалістичному зображенню бойових дій у різних історичних етапах, починаючи з Другої світової війни і до сучасних воєн.

На сьогодні Call of Duty стала культовою серією з понад 400 млн проданих копій, що робить її однією з найбільш продаваних відеоігор усіх часів. Всього за роки існування серія заробила більше $27 млрд, що ставить її серед найбільших франшиз у світі.

Особливо успішними стали такі частини серії, як Call of Duty: Modern Warfare (2019), яка заробила більше $1 млрд лише за перший місяць продажу, та Call of Duty: Black Ops, що продала понад 30 млн копій. Мультиплеєрний режим гри став революційним, зробивши серію популярною не лише серед одиночних гравців, а й у світі кіберспорту та онлайн-ігор.

