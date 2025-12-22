Головна Світ Соціум
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Нідерланди підняли штрафи
У Нідерландах штраф за використання мобільного телефону за кермом підняли до 440 євро

З 1 січня 2026 року водіям у Нідерландах доведеться бути значно обачнішими. Уряд країни оголосив про чергове підвищення дорожніх штрафів, які в середньому зростуть на 4%. Найбільш обговорюваною зміною стало різке подорожчання покарання за використання гаджетів під час руху. Про це пише «Главком» із посиланням на zamin.uz

Рекордні штрафи за смартфони та червоне світло Найвищий штраф передбачено за використання мобільного телефону за кермом без спеціальної системи hands-free – тепер порушникам доведеться сплатити 440 євро. Не менш суворо каратимуть і за інші грубі порушення: проїзд на заборонний сигнал світлофора обійдеться мінімум у 320 євро, а обгін справа, що класифікується як агресивна їзда, також коштуватиме водієві 320 євро.

Перевищення швидкості та правила паркування Навіть мінімальні відхилення від швидкісного режиму тепер суттєво вдарять по бюджету. За перевищення швидкості всього на 5 км/год у межах міста доведеться викласти 46 євро, а за «+20 км/год» на швидкісній трасі – 229 євро.

Ситуація з паркуванням також стає жорсткішою. Звичайне неправильне паркування потягне на суму від 130 євро, тоді як незаконна зупинка на місці для осіб з інвалідністю каратиметься штрафом у 400 євро.

Попередження для водіїв-іноземців Влада Нідерландів нагадує, що система стягнення працює безвідмовно навіть за кордоном. Завдяки автоматизованим системам обміну даними квитанції про порушення приходять власникам авто по всьому ЄС та за його межі. У разі несвоєчасної оплати сума боргу стрімко зростає через нарахування пені.

Теги: дороги Нідерланди штраф автомобіль смартфон правила

Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
