Дослідники дійшли цікавих висновків щодо логіки росіян і природи дій їхнього ідола

Дуже цікава і пізнавальна розмова Олена Зварич з людиною, яка намагається дослідити «загадочную русскую душу».

Доктор соціологічних наук Олександр Шульга очолює недержавний Інститут конфліктології та аналізу Росії.

Фахівці цієї структури налагодили портал у божевільню. Вони регулярно спілкуються з мешканцями РФ – кілька разів на рік проводять соціологічні заміри на основі телефонних опитувань. Звісно, респонденти по той бік «порєбріка» не здогадуються, що говорять з українцями.

Проаналізувавши записи цих розмов упродовж останніх років, дослідники дійшли цікавих, часом парадоксальних, а часом страшних висновків щодо логіки росіян і природи дій їхнього ідола...

З оптимістичного

Близько 75% росіян проти примусової мобілізації. Серед молоді зараз таких – понад 80%. І Путін не переступає цю «червону» лінію, бо за нею голка і смерть Кощеєва. Тому застосована гібридна схема: призовників примушують підписувати контракти і воювати за гроші. Тримати рейтинг Путіна дорого коштує. Росіяни готові до завершення «спєцопєраціі» вже і зараз – по існуючій лінії фронту. Вони хочуть перепочити, і тому сприймуть будь-що, що Кремль оголосить як перемогу. Росіяни не приховують, що не дуже розуміють, навіщо їм той Донбас.

але...

Далі найсумніше

Жодної моральної спокути, усвідомлення жорстокості і несправедливості скоєного ними у них нема. А відповідно, жодних уроків Росія не винесе навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна. Вони нас навіть не ненавидять – вони хочуть асимілювати нас ціною перетворення України на один суцільний випалений Бахмут. Це страшніше, ніж ненависть. Тобто: нафіг нам той Донбас, але давайте просто все спалимо до Львова і зі Львовом. Палити вони хочуть не тільки нас. Шизофренічна логіка ґрунтується на тому, що росіяни хочуть користуватися усіма благами цивілізованого світу (умовно, найновішою моделлю айфона), але при цьому для них норм - катувати людей і гноїти заживо...

Альо, Тамбов! Ви там ок?