Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Альо, Тамбов? Це страшніше за ненависть

Дослідники дійшли цікавих висновків щодо логіки росіян і природи дій їхнього ідола

Дуже цікава і пізнавальна розмова Олена Зварич з людиною, яка намагається дослідити «загадочную русскую душу».

Доктор соціологічних наук Олександр Шульга очолює недержавний Інститут конфліктології та аналізу Росії.

Фахівці цієї структури налагодили портал у божевільню. Вони регулярно спілкуються з мешканцями РФ – кілька разів на рік проводять соціологічні заміри на основі телефонних опитувань. Звісно, респонденти по той бік «порєбріка» не здогадуються, що говорять з українцями.

Проаналізувавши записи цих розмов упродовж останніх років, дослідники дійшли цікавих, часом парадоксальних, а часом страшних висновків щодо логіки росіян і природи дій їхнього ідола...

З оптимістичного

  1. Близько 75% росіян проти примусової мобілізації. Серед молоді зараз таких – понад 80%. І Путін не переступає цю «червону» лінію, бо за нею голка і смерть Кощеєва. Тому застосована гібридна схема: призовників примушують підписувати контракти і воювати за гроші. Тримати рейтинг Путіна дорого коштує.
  2. Росіяни готові до завершення «спєцопєраціі» вже і зараз – по існуючій лінії фронту. Вони хочуть перепочити, і тому сприймуть будь-що, що Кремль оголосить як перемогу.
  3. Росіяни не приховують, що не дуже розуміють, навіщо їм той Донбас.

але... 

Далі найсумніше

  1. Жодної моральної спокути, усвідомлення жорстокості і несправедливості скоєного ними у них нема. А відповідно, жодних уроків Росія не винесе навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна.
  2. Вони нас навіть не ненавидять – вони хочуть асимілювати нас ціною перетворення України на один суцільний випалений Бахмут. Це страшніше, ніж ненависть. Тобто: нафіг нам той Донбас, але давайте просто все спалимо до Львова і зі Львовом.
  3. Палити вони хочуть не тільки нас. Шизофренічна логіка ґрунтується на тому, що росіяни хочуть користуватися усіма благами цивілізованого світу (умовно, найновішою моделлю айфона), але при цьому для них норм - катувати людей і гноїти заживо...

Альо, Тамбов! Ви там ок?

Детальніше читайте в інтерв’ю 👉 «Альо, Тамбов?». Що думають росіяни про війну та українців
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
