Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Рівень зайнятості серед українців у Польщі становить 75–85%
фото з відкритих джерел

Масовий відтік українських працівників з Польщі може мати серйозні наслідки для ринку праці та економіки країни

Українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на економіку цієї країни. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки, передає «Главком».

За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни. Українці відіграють не лише важливу, але й ключову роль в економіці Польщі, зазначають автори дослідження.

Однак головне питання полягає в тому, чи будуть українці покращувати економіку Польщі й надалі. Результати дослідження свідчать про те, що найбільший відсоток українців, який може залишитись у Польщі – це молодь. Йдеться про людей, які мешкають у Польщі вже понад чотири роки, які приїхали до країни ще до початку повномасштабної війни.

Щодо іншої частки осередка українців у Польщі, то вона перебуває у перехідному стані через наявну роботу або відсутність інших варіантів. Однак, якщо українські працівники масово повернуться додому, це матиме серйозні наслідки для ринку праці Польщі. Про це повідомляють аналітики.

Нагадаємо, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Раніше «Главком» писав про те, дослідження, яке провели серед тисячі українців, які перебувають у Польщі. За результатами цього дослідженння, чутки про те, що в Польщі спостерігається криза через українських біженців, є неправдивими. Адже українці за роки повномасштабної війни встигли адаптуватися до нового соціального середовища. 

Читайте також:

Теги: Польща економіка робота українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
24 листопада, 01:01
З січня по серпень 2025 року Польща відвантажила на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн картоплі
Україна – головний покупець картоплі із Польщі. Встановлено рекорд
24 листопада, 13:04
Кароль Навроцький заявив, що чекає на українського лідера у Варшаві
Президент Польщі прокоментував можливий візит до України
24 листопада, 21:50
Внаслідок російського ракетного удару по Тернополю загинули Гжесько Амелія та її мама Оксана
Польська прокуратура розслідує загибель семирічної громадянки Польщі Амелії внаслідок атаки по Тернополю
25 листопада, 21:17
За останні роки в Польщі в межах декомунізації прибрали понад 40 радянських об’єктів
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
10 грудня, 16:48
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту через формулювання щодо Голокосту
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
24 листопада, 08:31
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45
Знесення Східного крила, де колись розміщувався офіс першої леді, розпочалося в жовтні
Трамп найняв нового архітектора для бального залу в Білому домі
5 грудня, 10:14
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
8 грудня, 11:46

Соціум

Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
Понад 300 зґвалтувань за 40 днів: у Франції винесено вирок у справі 16-річної дівчини
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо
Удар дронів по порту Тамань у Краснодарському краї: що відомо
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua