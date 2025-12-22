Скільки українців працюють у Польщі. Результати дослідження 

Масовий відтік українських працівників з Польщі може мати серйозні наслідки для ринку праці та економіки країни

Українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на економіку цієї країни. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки, передає «Главком».

За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни. Українці відіграють не лише важливу, але й ключову роль в економіці Польщі, зазначають автори дослідження.

Однак головне питання полягає в тому, чи будуть українці покращувати економіку Польщі й надалі. Результати дослідження свідчать про те, що найбільший відсоток українців, який може залишитись у Польщі – це молодь. Йдеться про людей, які мешкають у Польщі вже понад чотири роки, які приїхали до країни ще до початку повномасштабної війни.

Щодо іншої частки осередка українців у Польщі, то вона перебуває у перехідному стані через наявну роботу або відсутність інших варіантів. Однак, якщо українські працівники масово повернуться додому, це матиме серйозні наслідки для ринку праці Польщі. Про це повідомляють аналітики.

Нагадаємо, що уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.

Раніше «Главком» писав про те, дослідження, яке провели серед тисячі українців, які перебувають у Польщі. За результатами цього дослідженння, чутки про те, що в Польщі спостерігається криза через українських біженців, є неправдивими. Адже українці за роки повномасштабної війни встигли адаптуватися до нового соціального середовища.