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Ворог атакував Сумщину: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Сумщину: є поранені
Ворог атакував Сумщину
фото ілюстративне

За попередніми даними, відомо про трьох поранених

Увечері 26 липня російські терористи обстріляли цивільну інфраструктуру Сумщини. Наслідки повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

Григоров повідомив, що ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади. За повідомленням ОВА, у Ковпаківському районі міста внаслідок удару постраждали цивільні.

За попередніми даними, відомо про трьох поранених.

«Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості», – написав Григоров.

Нагадаємо, російські окупанти атакували ударним безпілотником будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

Очільник міста Артем Кобзар зазначив, що зафіксовано прильоти по нежитловому приміщенню та цивільній інфраструктурі. Частина мешканців тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого удару по Україні: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. У ніч на 26 липня противник атакував Україну 235-ма засобами повітряного нападу.

Як відомо, минулої ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинули люди. Понівечено багатоповерхівку, пошкоджені промислові підприємства. Також ворог атакував «Епіцентр» у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Торговий центр площею понад 11 тис. кв. м було повністю знищено.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.

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Теги: Сумщина обстріл

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