Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді

«Росавіація» призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград

Цієї ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії. Про це повідомляють моніторингові канали РФ, передає «Главком».

За повідомленням губернатора Андрія Бочарова, виникли перебої у електропостачання залізниць у Волгограді після атаки дронів. Як повідомив Telegram-канал «Exilenova+» у районі нафтобази була уражена залізнична підстанція.

«Росавіація» призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград.

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії.