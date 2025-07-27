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Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
скриншот з відео

«Росавіація» призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград

Цієї ночі дрони атакували залізницю у Волгоградській області Росії. Про це повідомляють моніторингові канали РФ, передає «Главком».

За повідомленням губернатора Андрія Бочарова, виникли перебої у електропостачання залізниць у Волгограді після атаки дронів. Як повідомив Telegram-канал «Exilenova+» у районі нафтобази була уражена залізнична підстанція.

Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді фото 1

«Росавіація» призупиняла польоти в аеропорту міста Волгоград.

Нагадаємо, на світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал».

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії. 

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Теги: росія залізниця

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