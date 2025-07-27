Росіяни атакували Харків: виникли пожежі

На місці працюють профільні служби

Цієї ночі російські терористи вчергове атакували Харків ударними дронами. Наслідки удару повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу «Герань-2». «Прильоти» зафіксовано в Київському та Шевченківському районах.

Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі. Загорівся приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, минулої російські війська завдали комбінованого удару: ракети, зокрема, балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Як відомо, минулої ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Окупаційна армія застосувала чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 «шахедів». Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.