У Греції вирують лісові пожежі: влада оголосила евакуацію

Регіони перебувають у зоні підвищеної пожежної небезпеки через екстремальні температури та суху погоду

У Греції пожежники ведуть масштабну боротьбу з численними лісовими пожежами поблизу Афін і в інших регіонах країни, охопленої вже третьою хвилею аномальної спеки цього літа. Унаслідок загрози мешканців низки сіл евакуйовано, а температура подекуди сягає 44 °C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням Reuters, поблизу села Дросопігі, що за 25 км від столиці, сталися вибухи через займання на місцевих підприємствах з виробництва легкозаймистих матеріалів.

До гасіння були залучені 65 пожежників, 26 одиниць техніки, два літаки та пожежні гелікоптери. Вогонь пошкодив щонайменше два будинки, а жителів сусіднього села Кріонері евакуювали в напрямку Афін.

На острові Евія пожежу стримували 115 вогнеборців і 24 пожежні машини, яким допомагали шість літаків і сім гелікоптерів. Втім, сильний вітер значно ускладнював ситуацію. Мешканців району Тріада попередили про можливу термінову евакуацію.

Також вжито заходів безпеки на острові Кітера, де евакуйовано села Ароніадіка, Піцінадес і Аріої, а також у районі Мессенії, де мешканцям сіл Кріонері та Селлас наказано залишити домівки.

Ці регіони перебувають у зоні підвищеної пожежної небезпеки через екстремальні температури та суху погоду. Як зазначають метеорологи, високий ризик збережеться найближчим часом. Середземноморський регіон, зокрема, Греція вважається вразливим до лісових пожеж через кліматичні зміни, які роблять такі явища дедалі частішими та руйнівнішими.

Нагадаємо, у Канаді вирували масштабні лісові пожежі, які призвели до евакуації понад 17 тис. мешканців у провінції Манітоба.