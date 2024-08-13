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Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини
фото: скріншот

Журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським

Після зашквару російських журналістів із трансляцією у прямому ефірі пересування військової техніки у Курській області, на головному рупорі Кремля – «Першому каналі» тепер переплутали назви населених пунктів Курщини. 

Зокрема під час трансляції наради російського диктатора Володимира Путіна із губернатором регіону Олексієм Смирновим у текстовому повідомленні на екранні журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським. 

Як повідомлялося, російське телебачення передає у прямому ефірі інформацію про ситуацію у Курській області, а також показує із привʼязкою до місцевості рух колон з ворожою технікою. Увагу на це звернули російські пабліки. Там забили на сполох, що російські журналісти власними сюжетами підказують українським силам, у якому напрямку їм рухатися і скільки техніки у ворога. 

Також повідомляється, що Федеральна служба безпеки вже почала затримувати жителів Курської області за те, що вони знімали на відео розгром російських військ. 

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Теги: журналіст телебачення Курщина

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