Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини
Журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським
Після зашквару російських журналістів із трансляцією у прямому ефірі пересування військової техніки у Курській області, на головному рупорі Кремля – «Першому каналі» тепер переплутали назви населених пунктів Курщини.
Зокрема під час трансляції наради російського диктатора Володимира Путіна із губернатором регіону Олексієм Смирновим у текстовому повідомленні на екранні журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським.
"Божествєнно-Солдатскій" и "Львовскій". Спочатку було "Шмякіно"
На рупоре Кремля - "Пєрвому каналі" навіть не знають назви районів Курської області.
Насправді назви такі: "Большесолдатский район" та "Льговский район". pic.twitter.com/Om7TI9nFcn
Як повідомлялося, російське телебачення передає у прямому ефірі інформацію про ситуацію у Курській області, а також показує із привʼязкою до місцевості рух колон з ворожою технікою. Увагу на це звернули російські пабліки. Там забили на сполох, що російські журналісти власними сюжетами підказують українським силам, у якому напрямку їм рухатися і скільки техніки у ворога.
Також повідомляється, що Федеральна служба безпеки вже почала затримувати жителів Курської області за те, що вони знімали на відео розгром російських військ.
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