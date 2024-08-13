Головний телеканал Кремля осоромився через назви населених пунктів Курщини

Журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським

Після зашквару російських журналістів із трансляцією у прямому ефірі пересування військової техніки у Курській області, на головному рупорі Кремля – «Першому каналі» тепер переплутали назви населених пунктів Курщини.

Зокрема під час трансляції наради російського диктатора Володимира Путіна із губернатором регіону Олексієм Смирновим у текстовому повідомленні на екранні журналісти назвали Большесолдатський та Льговський райони відповідно – Божествено-Солдатським та Львовським.

"Божествєнно-Солдатскій" и "Львовскій". Спочатку було "Шмякіно"



На рупоре Кремля - "Пєрвому каналі" навіть не знають назви районів Курської області.



Насправді назви такі: "Большесолдатский район" та "Льговский район". pic.twitter.com/Om7TI9nFcn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 13, 2024

Як повідомлялося, російське телебачення передає у прямому ефірі інформацію про ситуацію у Курській області, а також показує із привʼязкою до місцевості рух колон з ворожою технікою. Увагу на це звернули російські пабліки. Там забили на сполох, що російські журналісти власними сюжетами підказують українським силам, у якому напрямку їм рухатися і скільки техніки у ворога.

Також повідомляється, що Федеральна служба безпеки вже почала затримувати жителів Курської області за те, що вони знімали на відео розгром російських військ.