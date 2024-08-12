Операція в Курській області: з'явилися фото пошкодженої газовимірювальної станції

Частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня

Практично повністю зруйновано одну з адмінбудівель, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання

З'явилися супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції «Суджа» і пункту пропуску «Суджа» в Курській області. На зображеннях видно зруйновані адміністративні приміщення станції разом з майданчиком, на якому встановлене вимірювальне обладнання. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Російська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції «Суджа» у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС.

Як випливає з аналізу фото, пише російська служба «Радіо Свобода», частина пошкоджень на станції з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня.

На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адмінбудівель, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок «Газпром» стверджував, що продовжує прокачування газу через станцію до Європи у звичайному обсязі.

Нагадаємо, росіяни заявляли що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону з Росією. На фоні цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

До слова, українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області. Тим часом росіяни будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.