Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ

За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курщини

Спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах. Про це йдеться в заяві СБУ.

«Для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю. Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ», – зазначили в Службі безпеки.

Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.

«СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави.

Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими РФ, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді», – підсумували у заяві.

Раніше повідомлялося, що поширювані російськими пропагандистами повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова із застосуванням вибухівки є фейком.