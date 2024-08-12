Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ
СБУ фіксує спроби спецслужб РФ використати ситуацію в Курській області для безпідставних звинувачень
фото: з відкритих джерел

За даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курщини 

Спецслужби РФ хочуть використати ситуацію в Курській області для звинувачень Сил оборони України у нібито воєнних злочинах. Про це йдеться в заяві СБУ.

«Для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які не мають нічого спільного з реальністю. Такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ», – зазначили в Службі безпеки.

Так, за даними СБУ, найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їхньому скоєнні українську сторону.

«СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави.

Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими РФ, так і щодо цивільного населення. Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді», – підсумували у заяві. 

Раніше повідомлялося, що поширювані російськими пропагандистами повідомлення про замах на міністра оборони України Рустема Умєрова із застосуванням вибухівки є фейком. 

Читайте також:

Теги: Курщина СБУ фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Курщині ЗСУ другий тиждень ведуть активні бої
Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
Сьогодні, 15:55
Вивезення росіян уже розпочалося
Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району
Сьогодні, 08:28
До вторгнення в Курську область Росія вважала свій кордон безпечним, що дозволяло їй зосередити ресурси на війні в Україні
Український наступ на Курщині змушує Кремль переглянути стратегію – ISW
Сьогодні, 06:34
Офіційно дії ЗСУ на Курщині головком Сирський поки не коментував
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
Вчора, 17:15
Вашингтон намагається краще зрозуміти цілі та стратегію ЗСУ в Курській області
Білий дім відреагував на операцію ЗСУ в Курській області
10 серпня, 18:59
Атака ЗСУ на колону російської техніки в Курській області
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
10 серпня, 12:10
Магате стурбувані ситуацією біля Курської області
МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС
10 серпня, 02:44
Центральна частина міста Суджа, РФ
Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ Тема дня
7 серпня, 20:51
Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Підпалювали обʼєкти «Укрзалізниці» біля кордону: правоохоронці викрили агентів РФ
2 серпня, 13:20

Суспільство

Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ
Спецслужби РФ готують інсценування воєнних злочинів на Курщині: заява СБУ
Зеленський анонсував три програми підтримки молоді
Зеленський анонсував три програми підтримки молоді
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото
Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола на Олімпіаді командне золото
Заступника міністра енергетики спіймано на хабарі. Соцмережі шоковані одним фото
Заступника міністра енергетики спіймано на хабарі. Соцмережі шоковані одним фото
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
47K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
24K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
20K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8308
Правоохоронці затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua