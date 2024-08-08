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Бої у Курські області: Путін наказав місцевому губернатору «бути мужнім»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бої у Курські області: Путін наказав місцевому губернатору «бути мужнім»
Виконувач обов'язків губернатора Курської області доповів Путіну про ситуацію в регіоні
скріншот з відео

Путін заявив, що життя ставить перед очільником Курської області складні завдання

На тлі бойових дій у Курській області російський диктатор Володимир Путін провів нараду з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора області Олексієм Смирновим. Під час відеозустрічі Путін сказав, що ситуація в регіоні вимагає від нього мужності та зібраності.

«Життя ставить перед вами неординарні, складні завдання з надання допомоги людям. Тут недостатньо тільки ваших професійних знань, навичок і досвіду, який у вас безумовно є. Це вимагає від вас у сьогоднішній ситуації відомої мужності, зібраності», – сказав він.

Як повідомлялося, жителі Курської області, які покинути свої будинки через бойові дії, отримають виплату в розмірі 10 тис. рублів (4,7 тис. грн за курсом НБУ). В області тривають роботи з евакуації людей. Місцевих жителів вивозять як автобусами, так і залізничним транспортом.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

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Теги: росія путін війна евакуація росіяни

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