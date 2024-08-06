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«Прорив» кордону в Курській області: стало відомо, яку вказівку отримали пропагандисти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Прорив» кордону в Курській області: стало відомо, яку вказівку отримали пропагандисти
Пропагандисти розповідають новини про «триколори на адміністративних будівлях» та «великі перемоги» російських окупантів
фото з відкритих джерел

Росіяни інформаційно зміщують фокус з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях

На тлі чуток про те, що українські військові «зайшли» до Курської області, російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про успіхи окупантів на фронті. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко.

«Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях», – написав він.

За словами Коваленка, вже є новини про «триколори на адміністративних будівлях» та «великі перемоги» російських окупантів. Як каже очільник Центру протидії дезінформації, що це є ознаками традиційної інформаційної стратегії ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня у кількох містах Курської області пролунали сильні вибухи. Вибухи були чутні у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Спочатку влада попереджала про ракетну небезпеку, а потім про атаку дронів.

Згодом повідомлялося, що Збройні сили України нібито проникли у Курську область РФ. Так звані воєнкори повідомляють, що «тривають бої на кількох ділянках державного кордону». Нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Николаево-Дар'їне-Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що нібито бійці 22 окремої механізованої бригади Збройних сил України атакували підрозділи росіян на прикордонні у Курській області. Нібито після вогневої підготовки до 300 українських військових за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ в районах села Миколаєво-Дар'їно та Олешня Курської області, розташовані на російсько-українському кордоні.

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Теги: окупанти пропаганда пропагандист росіяни Центр протидії дезінформації

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