У Британії порахували, скільки годин життя забирає пачка цигарок

Обмеження себе у палінні може продовжити життя

Guardian: пачка з 20 цигарок забирає майже сім годин життя

Пачка із 20 цигарок забирає майже сім годин життя. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на дослідження Університетського коледжу Лондона. За даними видання, одна цигарка позбавляє людину 20 хвилин життя.

Паління насамперед «з'їдає» відносно здорові роки у середині життя. «Це означає, що 60-річний курець, як правило, матиме профіль здоров'я 70-річного некурця», – сказала лікар Сара Джексон.

Якщо людина викурює 10 цигарок на день і вирішить кинути палити 1 січня, то вона може зберегти цілий день життя до 8 січня. При цьому якщо людина позбавиться згубної звички до 5 лютого, то може «заощадити» тиждень життя.

До слова, у Мілані більше не можна курити цигарки на вулиці. Інакше є ризик отримати дуже великий штраф. Перші подібні обмеження було введено у Мілані кілька років тому. Тепер влада йде ще далі. За порушення заборони куріння передбачено штраф. Нові обмеження набудуть чинності у новому році.