Китайські вчені навчилися блокувати потяг до паління цигарок

У Китаї довели ефективність транскраніальної магнітної стимуляції у боротьбі з потягом до куріння.

Вчені запропонували лікувати залежність від нікотину стимуляцією мозку

Китайські вчені з Юньнаньського педагогічного університету виявили, що короткий курс транскраніальної магнітної стимуляції (rTMS) мозку знижує потяг до куріння та перебудовує нейронні ланцюги, пов'язані з нікотиновою залежністю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження опубліковане в науковому виданні Journal of Affective Disorders (JAD).

В експерименті було задіяно 60 курців і 64 некурців. Курці отримали п'ятиденний курс rTMS, спрямований на ліву дорсолатеральну префронтальну кору (DLPFC) – область мозку, пов'язану із самоконтролем.

Контрольна група одержала фіктивну стимуляцію. В результаті у курців знизився зв'язок між лобово-тім'яною мережею (контроль) та мережею базальних гангліїв (винагорода). Лобно-тім'яна мережа почала працювати більш незалежно.

Учасники, які отримали rTMS, повідомили про значне зменшення бажання курити.

За словами авторів відкриття, rTMS показала перспективні результати у боротьбі з тютюновою залежністю. Цей метод може стати важливим доповненням до існуючих підходів, допомагаючи людям кинути палити.

Нагадаємо, німецькі вчені з Технічного університету Дрездена за участю колег з Китаю довели, що забруднюючі речовини з цигаркового диму та недопалків сприяють поширенню стійких до антибіотиків бактерій.

До слова, кількість тих, хто вживає тютюн, за останні 20 років скоротилася на третину, цьому сприяло підвищення податків.У спільній статті генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебреєсуса та керівника секретаріату Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну Адріана Бланко Маркізо йдеться про те, що договір ООН, який стосується боротьби із глобальною епідемією тютюну, врятував мільйони життів за останні два десятиліття.