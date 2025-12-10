«Губи, як кулемет»: Трамп зробив провокаційний комплімент на адресу своєї речниці

Дональд Трамп похвалив прессекретарку за професіоналізм

Президент США Дональд Трамп у захваті від професіоналізму свого прессекретаря Керолайн Левітт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WION.

Американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.

У подібній манері американський лідер Дональд Трамп висловився про Левітт і в жовтні. На борту літака Air Force One він заявив, що її губи рухаються з величезною швидкістю, порівнявши рух з кулеметом. При цьому американський лідер зазначив, що Левітт чудово справляється зі своїми обов'язками.

Нагадаємо, президент США на пресконференції розлютився на журналістку та назвав її тупою.

Раніше у Білому домі відреагували на інцидент між Дональдом Трампом та репортеркою Bloomberg, яку він назвав «свинкою» та наказав їй поводитися тихіше. Інцидент між репортеркою та Дональдом Трампом стався, коли журналістка на борту президентського літака запитала в очільника Білого дому, чому він не публікує решту файлів Джеффрі Епштейна.

На це спочатку президент США відповів, що він у поганих стосунках з Епштейном. А потім журналістка продовжила говорити та припустила, що можливо Дональд Трамп не хоче цього робити, бо у файлах є компромат на нього. Після цього він перебив репортерку та сказав: «Тихо! Тихо, свинко».