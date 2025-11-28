Головна Світ Політика
«Ти тупа». Трамп накинувся на журналістку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп розлютився і неодноразово запитував журналістку, чи вона тупа
фото: скриншот з відео

Президент США різко відповів на питання журналістки

Президент США Дональд Трамп на пресконференції розлютився на журналістку та назвав її тупою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Today.

Трамп втратив самоконтроль і вилаяв журналістку, яка запитала його, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у стрілянині у Вашингтоні: «Насправді, ваш генеральний інспектор Міністерства юстиції щойно повідомив, що DHS (Міністерство внутрішньої безпеки) та ФБР ретельно перевірили афганців, яких привезли до США. То чому ви звинувачуєте адміністрацію Байдена?», – запитала вона. Обвинувачений, 29-річний громадянин Афганістану Рахманулла Лаканвал, в'їхав до США 8 вересня 2021 року в рамках операції «Allies Welcome». 

«Ви тупа? Ви тупа людина? Тому що вони прилетіли літаком разом з тисячами інших людей, які не повинні бути тут... Ви просто ставите питання, тому що ви тупа людина. І прийнято закон, який робить їх виселення майже неможливим. Ви не можете їх виселити, коли вони вже приїхали. Вони приїхали. Вони не пройшли перевірку, не були перевірені», – випалив Трамп, додавши, що всі події в Афганістані були хаосом.

Програма переселення «Operation Allies Welcome» була створена Джо Байденом після виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року, що призвело до швидкого падіння афганського уряду і захоплення влади в країні талібами. Згідно з доповіддю Конгресу, в рамках програми до США було допущено 70 000 громадян Афганістану. Програма була розроблена з урахуванням процедур перевірки, включаючи антитерористичні та розвідувальні агентства США.

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Як повідомлялося, 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал підозрюється у нападі на двох військових Національної гвардії США. Він переїхав до країни після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив про смерть 20-річної бійчині Національної гвардії Сари Бекстрем, яка була поранена під час стрілянини у Вашингтоні, пише «Главком». Влада продовжує розслідування обставин стрілянини.

Теги: Дональд Трамп журналіст

