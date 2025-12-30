Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі

Мости облаштовують інженерними конструкціями для кріплення вибухівки в межах підготовки до оборони

У Литві на мостах, які розташовані поблизу кордону з Росією й Білоруссю, почали будувати конструкції для кріплення вибухових матеріалів. Про це 30 грудня поінформувало Литовське національне радіо й телебачення LRT.

Як пише LRT, жителі Литви помітили будівельні роботи на мостах, які розташовані недалеко від білоруського кордону.

У збройних силах країни повідомили, що ці роботи є частиною підготовки до створення балтійської лінії оборони вздовж кордонів із РФ і РБ. Відповідно до плану, мости обладнують «інженерними конструкціями для кріплення вибухових матеріалів».

«Мости й дороги обирають, з огляду на розташування природних перешкод і їхню стратегічну важливість у системі оборони Литви», – повідомили військові.

Збройні сили країни заявили, що вже створили кілька десятків об'єктів поблизу кордону для зберігання протитанкових та інших перешкод.

Також ведуть роботи з висаджування дерев для захисту важливих доріг і поглиблення зрошувальних канав, які будуть виконувати функцію траншей і додаткових протитанкових бар'єрів.

Отже, у разі збройного конфлікту мости поблизу кордону можна буде легше зруйнувати, що допоможе заблокувати переміщення військових сил.

У джерелі додають, що Фінляндія, яка має спільний кордон із РФ протяжністю 1340 км, готується до цього вже десятиліттями.

Нагадаємо, що уряд Литви на рік продовжив тимчасову заборону на перевезення через територію країни сухопутним транспортом окремих товарів подвійного використання, які можуть потрапити до Росії та Білорусі й бути використаними у війні проти України.

Теоретичний іспит на право керування автомобілем у Литві відтепер можна буде складати лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Заборона стосується російської мови, яка раніше була доступною для кандидатів.

4 грудня Міністерство оборони Литви заявило, що обмеження польотів у прикордонній зоні, введене у серпні, діятиме до лютого наступного року.