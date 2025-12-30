Головна Світ Соціум
Уряд Польщі дозволив парам незалежно від статі укладати договори про співжиття

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Уряд Польщі дозволив парам незалежно від статі укладати договори про співжиття
Пари в Польщі тепер можуть укладати договори про співжиття незалежно від статі
фото: lifesitenews.com

 Угода укладається у нотаріуса, і охоплює доступ до медичної інформації, страхування, аліменти та спільне декларування податків

Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який дозволяє парам, незалежно від статі, укладати так звані «договори про співжиття». Це крок до визнання одностатевих союзів, хоча легалізація шлюбів лишається забороненою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Закон надає партнерам різні права – від житлових та медичних до податкових пільг і відпустки для догляду. Договір укладається у нотаріуса і включає доступ до медичної інформації, страхування, аліменти та спільне податкове декларування.
 
«Ми йдемо до парламенту з компромісним проєктом, щодо якого, як ми вважаємо, є більшість у нижній і верхній палатах», – заявила урядова уповноважена з питань рівності Катаржина Котула.

Попри підтримку урядом прем’єра Дональда Туска, закон зіткнувся з критикою ЛГБТ-організацій та опором консервативних сил.

Організації відзначають, що це не повне визнання одностатевих шлюбів, але ініціатива може стати реальним кроком уперед. Польща лишається країною з одними з найбільш обмежених прав ЛГБТ у ЄС, хоча громадська підтримка змін поступово зростає.

«Це компромісний крок, який може отримати схвалення президента та парламенту», – додає Котула, підкреслюючи прагнення уряду знайти баланс між реформами та консервативними настроями у суспільстві.

Нагадаємо, що уперше в історії України суд визнав факт шлюбних відносин між двома чоловіками. Відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд міста Києва, встановивши юридичний факт спільного проживання двох чоловіків як однієї сім’ї.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонить трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях на Олімпійських іграх. Зазначається, що відповідне рішення буде ухвалено МОК на початку 2026 року, коли організація отримає повноцінне наукове обґрунтування про фізичну перевагу чоловіків над жінками

