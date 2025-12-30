У Підмосков'ї блекаут: понад 100 тис. людей залишилися без світла

Головна Світ Соціум
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На вулицях не працюють світлофори та ліхтарі
фото: соцмережі

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно зафіксували загорання шини

У підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла. Також на вулицях не працюють світлофори і ліхтарі.

Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно зафіксували загорання шини. «На даний момент проводиться переключення споживачів на резервні джерела живлення (там, де це технічно можливо). Решта ділянок мереж будуть виведені в ремонт. Орієнтовний час завершення робіт дві години», – йдеться в повідомленні.

Раніше українські дрони уразили п’ять підстанцій на території РФ. Сукупна потужність складає 5066 мегавольт-ампер. Завдання виконав перший окремий Центр сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС).

Теги: росія блекаут Москва

