У Кентуккі поїзд зійшов з рейок, стався витік хімікатів і пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Аварія сталася близько 6:15 за місцевим часом
фото: АР

Хімічна речовина, що витекла, може бути токсичною при горінні

Поїзд компанії CSX зійшов з рейок у сільській місцевості округу Тодд, що спричинило витік розплавленої сірки та спалах пожежі. Інцидент змусив місцеву владу тимчасово видати наказ про самоізоляцію для мешканців прилеглих районів. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

31 вагон зійшов із колії, один із них був із небезпечною речовиною. Вогонь вдалося загасити.

«Ми працюємо якомога безпечніше та швидше для ліквідації наслідків», – заявили в компанії CSX.

За словами представника округу Еша Гроувза, хімічна речовина, що витекла, може бути токсичною при горінні, однак тести якості повітря показали, що ситуація стабільна, і обмеження на пересування зняли.

Аварія сталася приблизно за 1,6 км на захід від міста Трентон, за 88 км на північний захід від Нешвілла, штат Теннессі. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у штаті Міссісіпі стався вибух на підприємстві з виробництва водню та азотних продуктів, який спричинив витік аміаку. Місцевим жителям довелося евакуюватися. 

