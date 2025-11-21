Трамп назвав репортерку «свинкою». У Білому домі відреагували на інцидент

Трампу не сподобалися питання журналістки щодо можливого компромату на нього у файлах Джеффрі Епштейна

У Білому домі відреагували на інцидент між Дональдом Трампом та репортеркою Bloomberg, яку він назвав «свинкою» та наказав їй поводитися тихіше. Ситуацію прокоментувала речниця адміністрації Білого дому Керолайн Лівітт під час офіційного брифінгу, передає «Главком».

«Послухайте, президент дуже відвертий і чесний з усіма в цій кімнаті. Ви всі це бачили на власні очі. Ви всі це відчули на собі. І я думаю, що це одна з багатьох причин, чому американський народ переобрав цього президента», – заявила речниця Білого дому. Керолайн Лівітт також стверджує, що Дональд Трамп насправді викриває фейкові новини та розчаровується в журналістах, коли ті «брешуть про нього і його адміністрацію».

Тож, на думку речниці Білого дому, президент США продемонстрував свою відвертість у розмові з репортеркою, сказавши їй, те про що він насправді думає. Тому американці мають цінувати та поважати його чесність. «Тому я вважаю, що відвертість, відкритість і чесність президента перед вами, а не ховання за вашими спинами, є набагато більш поважним, ніж те, що ви бачили в минулій адміністрації, де президент брехав вам в обличчя, а потім не розмовляв із вами тижнями, ховався нагорі й не відповідав на ваші запитання», – зазначила Лівітт.

Інцидент між репортеркою та Дональдом Трампом стався, коли журналістка на борту президентського літака запитала в очільника Білого дому, чому він не публікує решту файлів Джеффрі Епштейна.

На це спочатку президент США відповів, що він у поганих стосунках з Епштейном. А потім журналістка продовжила говорити та припустила, що можливо Дональд Трамп не хоче цього робити, бо у файлах є компромат на нього. Після цього він перебив репортерку та сказав: «Тихо! Тихо, свинко».

