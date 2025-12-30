Гучне пограбування у Німеччині: злочинці винесли з банку мільйони євро та коштовності

Злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні

Поліція припускає, що грабіжники могли перебувати в приміщенні кілька днів поспіль

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) з відділення банку Sparkasse було викрадено приблизно 30 млн євро готівкою, золотом і коштовностями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

За даними слідства, злочинці проникли до сховища, де зберігалися клієнтські сейфи, через сусідній паркінг – для цього вони просвердлили діру в бетонній стіні, використовуючи потужний професійний бур. Усього було зламано близько 3200 сейфів, внаслідок чого постраждали понад 2500 клієнтів банку.

Поліція припускає, що грабіжники могли перебувати в приміщенні кілька днів поспіль, користуючись тим, що банк був зачинений на різдвяні свята. Пограбування виявили в ніч на 29 грудня, коли через спрацювання пожежної сигналізації до будівлі прибули пожежники та поліція.

Свідки повідомили про підозрілих чоловіків із великими сумками, а камери спостереження зафіксували чорний автомобіль з краденими номерними знаками.

Представники Sparkasse звернулись до клієнтів із закликом утриматися від відвідування відділення і заявили, що наразі ведуть перемовини зі страховою компанією щодо порядку компенсацій. Інцидент вже назвали одним із наймасштабніших у кримінальній історії ФРН.

Нагадаємо, у Парижі сталося зухвале пограбування кур'єрів ювелірних виробів, внаслідок якого зник сапфір вартістю 150 тис. євро.

До слова, у Сполучених Штатах розслідують зухвале викрадення великої партії морепродуктів. Зловмисники викрали живих лобстерів на суму $400 тис.