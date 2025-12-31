Головна Світ Соціум
Онука експрезидента США Кеннеді померла від раку у віці 35 років

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Онука експрезидента США Кеннеді померла від раку у віці 35 років
У віці 35 років після тривалої боротьби з лейкемією померла Тетяна Шлоссберг
фото: NBC

У 2023 році у Шлоссберг діагностували гострий мієлоїдний лейкоз

У віці 35 років після тривалої боротьби з лейкемією померла журналістка Тетяна Шлоссберг – онука 35‑го президента США Джона Ф. Кеннеді. Про це повідомила її родина, пише «Главком».

«Наша прекрасна Тетяна померла сьогодні вранці. Вона завжди буде в наших серцях», – йдеться у зверненні родини.

Тетяна була донькою Каролайн Кеннеді і онукою Джекі та Джона Ф. Кеннеді. Вона працювала журналісткою‑екологом, зокрема співпрацювала з The New York Times, і у 2019 році видала книгу «Inconspicuous Consumption» про вплив щоденного споживання на довкілля.

У 2023 році у Шлоссберг діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. У листопаді 2025‑го вона опублікувала есе в The New Yorker, де відверто розповіла про свою боротьбу з хворобою та підтримку родини.

У своїх публікаціях Шлоссберг відверто ділилася досвідом лікування, хіміотерапії, трансплантації кісткового мозку та участю в клінічних випробуваннях, а також думками про важливість медичних досліджень. 

У Тетяни Шлоссберг залишилися чоловік Джордж Моран, двоє дітей, батьки Каролайн Кеннеді та Едвін Шлоссберг, а також брат і сестра – Джек і Роуз Шлоссберг.

Нагадаємо, відомий геймдизайнер Вінс Зампелла, співавтор серії Call of Duty та розробник Battlefield, загинув у результаті автокатастрофи поблизу Лос-Анджелеса. За інформацією NBC4, автомобіль, у якому перебував Зампелла, зірвався з гірської дороги та врізався в бетонне огородження, загорівшись після удару. Зампелла і його пасажир отримали смертельні травми

