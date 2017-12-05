Хвиля звинувачень у харасменті докотилася до республіканської партії США
- Сьогодні, 12:59
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Стів Він пішов з посади фінансового керівника республіканської партії
Власник декількох казино в Лас-Вегасі Стів Він в суботу подав у відставку в поста фінансового керівника Національного комітету республіканської партії після того, як кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях. У п'ятницю про ці звинувачення повідомила газета Wall Street Journal.
«Я прийняла відставку Стіва Винна», - заявила глава Національного комітету Ронна Ромні Макденіел. Вона також пояснила, що вранці в суботу обговорила ситуацію, що склалася з президентом Дональдом Трампом.
Глава Білого дому особисто запропонував 73-річному Вінну зайняти позицію фінансового керівника комітету. Починаючи з 2012 року власник казино пожертвував різним комітетам і асоціаціям республіканської партії більше 3,5 мільйонів доларів.
Сам Вінн в суботу заявив, що звинувачення є неправдивими, а їх «автором» є його колишня дружина Елейн Він, з якої магнат веде тривалу судову тяжбу про розподіл майна.
Джерело: Голос Америки